شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية لـ 14 ألف يمني بالخوخة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

قدمت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها العلاجية لـ 14536 شخصا في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خلال الأسبوع الماضي، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع قسم الرعاية التكاملية 3,229 مستفيدا، وعيادة التحصين 18 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 244 فردا، وعيادة الولادة 4 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 1,258 شخصا، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وعيادة الصحة الإنجابية 368 مريضا. كما أجري الفحص المخبري لـ 3,754 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 4,314 مريضا، وحقن الإبر واستخدام المغذيات لـ 1,316 مستفيدا، واستقبل قسم التنويم 15 مستفيدا، وراجع قسم تخطيط القلب مستفيدان، وعيادة نقل الدم 8 مستفيدين.

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