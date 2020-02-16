شكرا لقرائتكم خبر عن توطين وظائف أكاديمية بجامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الموارد البشرية عن حاجتها لتوطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة، والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1441-1442، وذلك بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لمنطقة عسير وفرع الجامعة بتهامة، وذلك في عدد من التخصصات العلمية والطبية والإنسانية والتربوية للرجال والنساء، وفق عدد من الشروط.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تكون شهادة الدكتوراة وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك وأستاذ صادرة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون تخصص الدكتوراة امتدادا لتخصصي البكالوريوس والماجستير، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها الأقسام والاختبارات إن وجدت، وحصول المتقدم على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة، مع وجوب إرفاق قرار الابتعاث لمن حصل على الدرجة العلمية وهو على رأس العمل، إضافة إلى إحضار ما يثبت القدرة على التدريس باللغة الإنجليزية إذا كان المتقدم خريجا من جامعة لغة الدراسة فيها غير اللغة الإنجليزية.