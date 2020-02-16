اخبار السعوديه

توطين وظائف أكاديمية بجامعة الملك خالد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن توطين وظائف أكاديمية بجامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الموارد البشرية عن حاجتها لتوطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة، والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1441-1442، وذلك بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لمنطقة عسير وفرع الجامعة بتهامة، وذلك في عدد من التخصصات العلمية والطبية والإنسانية والتربوية للرجال والنساء، وفق عدد من الشروط.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تكون شهادة الدكتوراة وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك وأستاذ صادرة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون تخصص الدكتوراة امتدادا لتخصصي البكالوريوس والماجستير، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها الأقسام والاختبارات إن وجدت، وحصول المتقدم على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة، مع وجوب إرفاق قرار الابتعاث لمن حصل على الدرجة العلمية وهو على رأس العمل، إضافة إلى إحضار ما يثبت القدرة على التدريس باللغة الإنجليزية إذا كان المتقدم خريجا من جامعة لغة الدراسة فيها غير اللغة الإنجليزية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توطين وظائف أكاديمية بجامعة الملك خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا