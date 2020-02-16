شكرا لقرائتكم خبر عن توطين وظائف أكاديمية بجامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل
واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تكون شهادة الدكتوراة وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك وأستاذ صادرة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون تخصص الدكتوراة امتدادا لتخصصي البكالوريوس والماجستير، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها الأقسام والاختبارات إن وجدت، وحصول المتقدم على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة، مع وجوب إرفاق قرار الابتعاث لمن حصل على الدرجة العلمية وهو على رأس العمل، إضافة إلى إحضار ما يثبت القدرة على التدريس باللغة الإنجليزية إذا كان المتقدم خريجا من جامعة لغة الدراسة فيها غير اللغة الإنجليزية.
كانت هذه تفاصيل خبر توطين وظائف أكاديمية بجامعة الملك خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.