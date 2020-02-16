شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لـ 4941 مستفيدا بالجعدة والان نبدء بالتفاصيل

قدم مركز الجعدة الصحي خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وذلك خلال الفترة من 30 يناير إلى 5 فبراير الجاري. وراجع قسم الطوارئ 488 مستفيدا، وقسم الباطنية 299 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 17 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 406 مرضى، وقسم نقل الدم 3 مراجعين، فيما نفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات. كما راجع قسم المختبر 597 شخصا، وقسم الإحالة الطبية 22 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 1,422 مستفيدا، وقسم الخدمات التمريضية 475 مستفيدا وصرفت الأدوية لـ 1,212 فردا.

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