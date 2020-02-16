محمد بن مسعود - الدمام - "المالكي": أطلقوا الأعيرة النارية باتجاه طاقمها الجوي بعدما استخدموا كراسي النجاة للخروج منها صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن القيادة المشتركة للتحالف تحمِّل المليشيا الحوثية الإرهابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولي الإنساني. وأوضح العقيد المالكي أن الطاقم الجوي المكوَّن من (ضابطين) قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي قامت فيه عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي. وهذا يعدُّ انتهاكًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية؛ وعليه فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي مسؤولية المليشيا الحوثية الإرهابية.سقوط إحدى طائرات التحالف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الميليشيا الحوثية ميليشيا الحوثي الإرهابية "التحالف": نحمِّل الحوثيين مسؤولية حياة وسلامة طاقم "التورنيدو" بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-15 صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن القيادة المشتركة للتحالف تحمِّل المليشيا الحوثية الإرهابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولي الإنساني. وأوضح العقيد المالكي أن الطاقم الجوي المكوَّن من (ضابطين) قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي قامت فيه عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي. وهذا يعدُّ انتهاكًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية؛ وعليه فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي مسؤولية المليشيا الحوثية الإرهابية. 15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441 Advertisements 11:57 PM اخر تعديل 16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441 02:02 AM "المالكي": أطلقوا الأعيرة النارية باتجاه طاقمها الجوي بعدما استخدموا كراسي النجاة للخروج منها "المالكي": أطلقوا الأعيرة النارية باتجاه طاقمها الجوي بعدما استخدموا كراسي النجاة للخروج منها صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن القيادة المشتركة للتحالف تحمِّل المليشيا الحوثية الإرهابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولي الإنساني. وأوضح العقيد المالكي أن الطاقم الجوي المكوَّن من (ضابطين) قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي قامت فيه عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي. وهذا يعدُّ انتهاكًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية؛ وعليه فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي مسؤولية المليشيا الحوثية الإرهابية. ، "التحالف": نحمِّل الحوثيين مسؤولية حياة وسلامة طاقم "التورنيدو" بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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