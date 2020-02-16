، وزير الخارجية ينفى وجود أي اتصالات أو رسائل خاصة أو سرية مع إيران ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرض مواقف المملكة حيال أبرز الملفات الإقليمية والدولية بمؤتمر ميونيخ للأمن

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة حوارية أمام مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته الـ 56 الذي انطلقت أعماله أمس، بحضور ومشاركة رؤساء دول وحكومات ووفود رفيعة المستوى من مختلف دول العالم.

وتناول سموه خلال الجلسة مواقف المملكة حيال أبرز الملفات الإقليمية والدولية، ففي الشأن الإيراني نفى سموه وجود أي اتصالات أو رسائل خاصة أو سرية مع إيران، متهمًا إياها بأنها تمارس سلوكًا مستهترًا يهدد الأمن والاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن على إيران أن تغير سلوكها أولاً قبل مناقشة أي شيء آخر، مؤكدًا أنها الطرف الذي يقف خلف حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وفي الموضوع اليمني، شدد سمو وزير الخارجية على موقف المملكة الدائم والداعم للحل السياسي، داعيًا الحوثيين أن يركزوا على مصالح اليمن لا على مصالح إيران، منوهًا بحرص المملكة على تخفيض التصعيد بالمنطقة.

وأشاد سمو وزير الخارجية بعمق العلاقات الإستراتيجية بين المملكة وأمريكا، وما يربط البلدين من علاقات تاريخية في المجالات كافة، موضحًا أن لدى المملكة قنوات جيّدة للحوار مع الكونجرس الأمريكي.

وقال سموه: "إن المشهد في المنطقة ليس سلبيًا وقاتمًا بشكل عام، فالمملكة لديها رؤية 2030 وهي ماضية بها بما يعود بالنفع على الاقتصاد وتحسين جودة الحياة، ولديها أجندة طموحة خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين، التي ستسعى خلالها لتحقيق فرص القرن الواحد والعشرين للجميع".

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مؤتمر ميونخ للأمن