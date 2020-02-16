- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية دولة الكويت الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونيخ للأمن.
وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مؤتمر ميونخ للأمن
"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير خارجية الكويتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-15
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية دولة الكويت الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونيخ للأمن.
وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
11:34 PM
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية دولة الكويت الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونيخ للأمن.
وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
، "فيصل بن فرحان" يستقبل وزير خارجية الكويت ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "فيصل بن فرحان" يستقبل وزير خارجية الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.