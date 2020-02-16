، خليل جلال لـ"الخليج 365": "الفار" سيغيب عن البطولة العربية.. والحكم العربي سيقود "الديربيات" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد خليل جلال، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم، أن بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا ستظهر بثوب جديد وحلة جديدة نظير الدعم الكبير الذي تتلقاه من الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

وقال في حديث خاص لـ"الخليج 365": "إن البطولة مهمة جدًّا للاتحاد والرياضة العربية على اعتبار أنها تمثل المستقبل الكروي لاعبين في العالم العربي، وسيشرف عليها 33 حكمًا دوليًّا، تم اختبارهم بدنيًّا من قِبل اللجنة يوم أمس، وقد تم توزيعهم إلى مجموعتين، واحدة في الدمام، يشرف عليها اثنان من أعضاء اللجنة، هما محمد قزاز وزكريا قنا، والثانية في الرياض، ستكون تحت إشرافي برفقة الحكم الدولي المصري السابق جمال الغندور".

وأضاف: "لن يتم تطبيق تقنية الفيديو، ولا الحكم الإضافي في البطولة؛ إذ سيتم تكليف أربعة حكام فقط لإدارة كل مباراة. ونحن على ثقة بقدرات حكامنا لقيادة البطولة لبر الأمان، وأنا راضٍ تمامًا عن جاهزيتهم، ولاسيما بعد الاختبارات التي أجريناها لهم".

وأشار إلى أن "لجنة الحكام بالاتحاد العربي أنهت اجتماعًا اليوم، وخرجت بالعديد من التوصيات، من شأنها رفع التحكيم العربي في الأيام القادمة من خلال تطبيق العديد من البرامج والدورات التي ننتظر اعتمادها من قِبل الأمانة العامة للاتحاد العربي، وبعد الموافقة عليها سنعلنها".

وأوضح أن أي مبادرة ستخدم التحكيم العربي سيتم تبنيها "فلدينا العديد من المشاريع والبرامج، سيتم عرضها على الأمانة العامة. ومن أهم المقترحات أن يتم قيادة الديربيات (المباريات التنافسية بين فريقين من مدينة واحدة) في الدوريات العربية من قِبل حكام عرب".لجنة الحكام الاتحاد العربي لكرة القدم خليل جلال تقنية VAR