أوضحت أمانة الرياض اليوم بأن فيديو الفقرة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لمدربة تقدم عرضًا في شارع التحلية لم يكن ضمن الفقرات المتفق على عرضها مسبقا مع الجهة المشغلة بفعالية بسطة الرياض.
وقالت أمانة الرياض عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “إشارة إلى الفقرة المتداولة ضمن فعالية بسطة الرياض، تود أمانة منطقة الرياض التوضيح بأنها لم تكن من الفقرات المتفق على عرضها مسبقًا مع الجهة المشغلة، وما جرى يعد اجتهادًا فرديًا من أحد المشاركين، وتم إشعار جميع المشاركين بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين في المشاركات المقبلة”.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من “أمانة الرياض” على فيديو فتاة تجري تمارين رياضية بشارع التحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.