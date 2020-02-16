أول تعليق من “أمانة الرياض” على فيديو فتاة تجري تمارين رياضية بشارع التحلية

أوضحت أمانة الرياض اليوم بأن فيديو الفقرة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لمدربة تقدم عرضًا في شارع التحلية لم يكن ضمن الفقرات المتفق على عرضها مسبقا مع الجهة المشغلة بفعالية بسطة الرياض.

وقالت أمانة الرياض عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “إشارة إلى الفقرة المتداولة ضمن فعالية بسطة الرياض، تود أمانة منطقة الرياض التوضيح بأنها لم تكن من الفقرات المتفق على عرضها مسبقًا مع الجهة المشغلة، وما جرى يعد اجتهادًا فرديًا من أحد المشاركين، وتم إشعار جميع المشاركين بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين في المشاركات المقبلة”.