بالصور: “التجارة” تطلق خدمة السجل التجاري بـ”الإنجليزية” إلكترونياً.. وتوضح المقصود بصور نشرتها بها ترجمة خاطئة

أطلقت وزارة التجارة والاستثمار خدمة جديدة لحاملي السجل التجاري تمكّنهم من الحصول على السجل التجاري باللغة الإنجليزية، سواء للشركات أو المؤسسات فورياً، تيسيراً منها لعمليات الاستثمار الخارجي، وتسهيلاً للعمل التجاري. جدير بالذكر أن السجلات التجارية كانت تمر بمراحل عديدة عن طريق الترجمة اليدوية في المكاتب المعتمدة خارج الوزارة، فيتطلب تعميدها من الوزارة ليتم العمل بها، بينما أتاحت الخدمة الجديدة الحصول على السجل باللغة الإنجليزية بشكل إلكتروني وفوري.

من جهة أخرى، كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن المقصود من نشر صورتين لمنتجين غذائيين عبر حسابها في “تويتر” وبهما ترجمة خاطئة لاسمي المنتجين, واحدة من الإنجليزية للعربية والأخرى العكس. وعادت الوزارة ونشرت الصورتين، موضحة أن المقصود هو التنبيه لأهمية صحة ودقة الترجمة على المنتج حتى لا تؤثر على السجل التجاري للمنشأة، وأن أخطاء الترجمة حوٌلت المنتج الغذائي “كوكيز” إلى ملفات إلكترونية وإيدام “مشكل كبير” إلى A big problem .