عبدالرحمن بن مساعد: لهذا السبب يعادي الإعلام الغربي ولي العهد

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قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد إن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير اقتصاد المملكة بحيث لا يكون معتمدًا على النفط فقط، رؤية فذة وتفكيرها خارج الصندوق، ولهذا السبب يُلصق بالأمير محمد من الإعلام الغربي المعادي ما ليس فيه.

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وأضاف خلال لقاءه مع “MBCFM” أن الإعلام الغربي يوجه الكثير من الانتقادات لولي العهد، حتى أنه يمكن أن يوجه له مشكلة ثقب الأوزون، لأنهم لا يريدون أن تصبح المملكة كما يريد هو.

وتابع أنه هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يريدون تطور المملكة، ومن مصلحتهم أن تظل تنتج النفط فقط، لأنه سلعة قابلة للنضوب..، وهم يريدون أن تظل السعودية دولة تنتج سلعة قابلة للنضوب ومحتاجة دائما للآخر في كل أمور حياتها، وهذا مالا يريده الأمير محمد ولهذا يقومون بانتقاده.

وأكد أن ولي العهد يقوم بتنفيذ كل شيء يصرح به، ولا يقول كلام عبثي أبدًا، وهذا يزعج من لا يريدون سعودية مستقلة بذاتها تسير في اتجاه أنها لا تكون معتمدة على سلعة قابلة للنضوب، وقادرة على الاستغناء عن أي أحد.

