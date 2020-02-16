13 حقًا للمرأة العاملة.. مخالفتها تعرِّض صاحب أماكن تشغيل النساء للغرامة

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ضوابط عدة لتشغيل النساء، وفرضت عقوبات وغرامات مالية في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، لمن يخالفها، حفاظًا على حقوق المرأة العاملة.

وبحسب ما ورد في جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لنظام العمل، فهناك نحو 13 مخالفة تعرض صاحب العمل لغرامات مالية، أقصاها 25 ألف ريال، وأدناها 5 آلاف ريال، في حال مخالفة تشغيل ضوابط تشغيل النساء، وغيرها مما يتعلق بالعاملات.

ووفق تحليل أجرته منظمة العمل الدولية، عام 2008، فإن نسبة المرأة العاملة في السعودية عام 1900 كانت تُقدر بـ14.1%، فيما ارتفعت بنهاية عام 2018 إلى 22.3%، وذلك بارتفاع قدره 8.2%.

وقد أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء لعام 2018، أن سوق العمل السعودية استوعبت نحو 65 ألف امرأة خلال الفترة بين الربع الثاني من 2017 والربع الأول من 2018.

ومن المتوقع وفقًا لرؤية المملكة أن ترفع من نسبة النساء في سوق العمل إلى 30% بحلول عام 2030، إذ إن النساء عنصر أساسي في جهود السعودية، لتوطين الوظائف، واستبدال الموظفين الأجانب بموظفين سعوديين.

25 ألف ريال غرامة «الخصوصية»

وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات باللائحة التنفيذية لنظام العمل، التي اعتمدها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، تُفرض غرامة قدرها 25 ألف ريال على المنشآت التي لا توفر مكان عمل للنساء يتميز بالخصوصية والاستقلالية في بيئة العمل غير المخصصة لاستقبال العملاء والجمهور.

25 ألف غرامة عدم وجود حضانة لأطفال العاملات

وحدد جدول المخالفات والعقوبات باللائحة التنفيذية لنظام العمل، غرامة قدرها 25 ألف ريال، على المنشأة التي لا توفر مكانًا لرعاية الأطفال أو دور حضانة للمنشأة التي تشغل 50 عاملة فأكثر، وبلغ عدد الأطفال 10 فأكثر للعاملات.

20 ألف ريال غرامة «الحراسة الأمنية»

وفرض جدول المخالفات والعقوبات باللائحة التفنيذية لنظام العمل غرامة قدرها 20 ألف ريال، عقوبة عدم توفير حراسة أمنية كافية أو نظام أمني إلكتروني مناسب للمنشآت المشغلة للنساء.

20 ألف غرامة عدم توفير مكان لـ«الصلاة والاستراحة»

وفي حال عدم توفير مكان مخصص ومهيأ للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة وتوفير دورات مياه خاصة، تعاقب المنشأة بغرامة قدرها 20 ألف ريال.

عقوبة تشغيل النساء بعد الوضع

وتُفرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال تتعدد بتعدد العمال، في حال تشغيل النساء بعد الوضع خلال الـ 6 أسابيع التالية للوضع، وفقًا لجدول المخالفات باللائحة التنفذية لنظام العمل.

15 ألف غرامة تشغيل النساء في الليل

ويستلزم عدم الالتزام بضوابط تشغيل النساء في فترة من الليل في كافة الأنشطة، غرامة قدرها 15 ألف ريال تتعدد بتعدد العاملات، وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات باللائحة التنفيذية لنظام العمل.

15 ألف غرامة تشغيل أقل من اثنتين من العاملات

وقدرت لائحة تنفيذ نظام العمل غرامة قدرها 15 ألف ريال، في حال تشغيل أقل من اثنتين من النساء العاملات في الوردية الواحدة، في حال تشغيل نساء ورجال في نفس مكان العمل.

10 آلاف غرامة مخالفة ضوابط تشغيل النساء

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وفي حال عدم الالتزام بضوابط تشغيل النساء في الأنشطة كافة، التي فيها استقبال عملاء وفق القرار الوزاري (39860)، يتعرض صاحب العمل إلى غرامة قدرها 10 آلاف ريال.

وكان 22% من النساء السعوديات، يعملن خارج المنزل في 2016، مقارنة بـ78% من السكان الذكور، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي.

وتضمنت ضوابط تشغيل النساء، أنه في حال تشغيل النساء في المنشآت، أو المحلات، أو المحلات القائمة بذاتها، أو الأقسام، أو الأقسام الفرعية، أو الأكشاك التي تستقبل العوائل والنساء في قسم، والرجال في قسم آخر، أو التي تستقبل الجميع رجالًا ونساء بلا تقسيم، فإنه يمنع عمل النساء فيما يتعلق بخدمات مباشرة طلبات الطاولة، والتنظيف في قسم الرجال، أو التي تستقبل الجميع مثل النادل أو عامل النظافة.

وشددت الوزارة في ضوابط تشغيل النساء على توفير مساحات مناسبة لممارسة النساء عملهن، في حال وجود عاملين من الرجال مثل توفير كاونترات منفصلة أو مستقلة بمساحة مناسبة.

وفي حال تشغيل النساء في المنشآت المتعلقة بالقطاع الإيوائي السياحي مثل الفنادق والشقق المفروشة ودور الإيواء، فإنه يمنع عمل النساء في خدمة تنظيف المرافق عمومًا وتنظيف الغرف خصوصًا، وحمل الحقائب، ويُستثنى المنشآت النسائية، وهي التي يكون عملاؤها من النساء فقط مثل دور الإيواء النسائي.

10 آلاف غرامة تشغيل النساء في المهن الخطيرة

ويعاقب صاحب العمل بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، في حالة تشغيل النساء أو الأحداث في الأعمال أو الصناعات أو المهن الخطيرة أو الضارة أو المحظور العمل فيها.

وتتمثل أبرز المهن المحظورة على النساء العمل فيها:

العمل تحت سطح الأرض والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار.

العمل في الصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمتشقات البترولية الأخرى.

العمل في البناء كالحفر ووضع الخراسانات وغيرها.

أعمال البناء والترميم والدهان التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية.

صناة الأسفلت.

صناعة المدابغ.

العمل في الأفران المعدة لصهرالمواد المعدنية أو تكرريها.

الصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها.

صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.

اللحام بالأكسجين والأستلين والكهرباء.

ورش السيارات والحدادة والألومنيوم.

العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات أو الدماء.

إذابة الزجاج.

شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانيء ومخازن الاستيداع.

صناعة الفحم في صناعة الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.

تفضيض المرايا بواسطة الزئبق.

الدهان بمادة الدوكو، وتنظيف الورش التي تزاولها.

معالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوى على الرصاص، واستخلاص الفضة من الرصاص.

صناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص

صناعة مركبات الرصاص، وتنظيف الورش التي تزاولها.

عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية.

تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء تشغيلها.

صناعة الكاوتشوك (الصناعات من مادة المطاط) مثل كفرات السيارات وغيرها.



5 آلاف عقوبة عدم توفير مقاعد للعاملات

وتُفرض غرامة قدرها 5 آلاف ريال عند عدم توفير مقاعد للعاملات في أماكن العمل، تأمينًا لاستراحتهن خلال ساعات العمل.

5 آلاف ريال غرامة تشغيل الذكور في وظائف العاملات

كما أن تشغيل العاملين من الذكور السعوديين، في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات، يعرض صاحب المنشأة إلى غرامة قدرها 5 آلاف ريال.

غرامة مخالفة اللباس المحتشم

وفي حال عدم وضع تعليمات مكتوبة تلزم العاملات بضوابط اللباس المحتشم، يُعاقب صاحب المنشأة لدفع غرامة قدرها 5 آلاف ريال.

بينما تُعاقب المنشأة بدفع غرامة قدرها 20 أف ريال، في حال عدم إيقاع العقوبة من قبل صاحب العمل على العاملات غير الملتزمات بالتعلميات التي وضعتها المنشأة لضوابط اللباس المحتشم.

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