أكدت أمانة الرياض اليوم السبت أن فيديو الفقرة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن ضمن الفقرات المتفق على عرضها مسبقا مع الجهة المشغلة.
وقالت أمانة الرياض في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «بالإشارة إلى الفقرة المتداولة ضمن فعالية بسطة الرياض، تود أمانة منطقة الرياض التوضيح بأنها لم تكن من الفقرات المتفق على عرضها مسبقًا مع الجهة المشغلة».
وأوضحت أمانة الرياض، أن «ما جرى يعد اجتهادًا فرديًا من أحد المشاركين»، مؤكدة «إشعار جميع المشاركين بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين في المشاركات المقبلة».
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الرياض تتبرأ من فقرة فعالية بسطة الرياض: ما حدث اجتهاد فردي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.