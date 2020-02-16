«إنفوجراف».. الصحة: لم نسجل أي إصابة بـ«كورونا» وإجراءات احترازية لمنع وصوله

جددت وزارة الصحة تأكيدها على عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، حتى مساء اليوم السبت.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت الوزارة: بفضل الله لم تُسجَّل حتى الآن، أي حالة إصابة بفيروس «كورونا الجديد» داخل المملكة، مؤكدة أنه «يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ، لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة».

وأشارت الوزارة، إلى أن العدد الإجمالي للإصابة حول العالم وصل 67088 حالة، معظمهم في الصين، تعافى منهم (8292) شخصًا بينما توفيت (1526) حالة إصابة.

ودعت الوزارة، الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة @SaudiMOH937 لأي استفسار.

وعبر «إنفوجراف»، أفادت الوزارة بأنه تم فحص 3195 قادمًا من الصين عبر الرحلات الجوية المباشرة، فيما تم فحص 1885 قادمًا من خلال الرحلات الجوية غير المباشرة.

ونصحت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق جميع دول العالم بالاستعداد لوصول حالات إصابة بفيروس كورونا إليها.

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وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام المنظمة، إن تفشي الفيروس لا يزال يشكل «حالة طوارئ» بالنسبة للصين.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن العدد الإجمالي للإصابات في برِّ الصين الرئيسي بلغ 66492 حالة بعد تأكيد إصابة 2641 شخصًا يوم الجمعة.

وأضافت أن الوفيات زادت بواقع 143 حالة ليصل عددها إلى 1523 شخصًا. وغالبية حالات الوفيات الجديدة هي في إقليم هوبي، وسط الصين، خاصة ووهان، عاصمة الإقليم.

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