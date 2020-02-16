الحصيني يُحدد خارطة طقس الأحد ويوجه نصائح لأولياء الأمور

توقّع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس عضو لجنة «تسميات»، اليوم السبت، أن تشهد مناطق الشمالية والوسطى وشمال الشرقية وشمال الغربية والمدينة والشرقية ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، أجواء باردة نسبيًا صباح غد الأحد، ومعتدلة خلال النهار.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، طالب الحصيني أولياء الأمور بالتأكد من ارتداء أبنائهم ملابس شتوية خفيفة عند الذهاب للمدرسة.

وأشار الباحث في الطقس عضو لجنة «تسميات»، إلى أن باقي مناطق المملكة تشهد أجواء معتدلة، ناصحًا بارتداء الأبناء ملابس ربيعية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، توقّع الحصيني، هطول أمطار متفاوتة بمناطق عدة في المملكة خلال 36 ساعة قادمة.

وأضاف الحصيني، عبر «تويتر»، أن الأمطار المتوقعة ستتراوح شدتها من مكان إلى آخر ما بين خفيفة إلى متوسطة، خلال الـ36 ساعة القادمة من مساء اليوم السبت، إلى يوم غد الأحد.

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وأوضح الحصيني، أن الأمطار المتفاوتة ستشمل أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة وحائل ومكة والباحة وعسير وجازان خاصة المرتفعات وغرب القصيم مع رياح مثيرة للغبار، في تلك المناطق.

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