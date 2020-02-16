مصادر: استعدادات جارية لنقل الجرحى بموقع سقوط تورنيدو إلى مستشفيات بالمملكة

كشفت مصادر من محافظة الجوف اليمنية استعدادات جارية لنقل الجرحى من المدنيين جراء عملية البحث والإنقاذ التي نفذها تحالف دعم الشرعية بموقع سقوط الطائرة من نوع تورنيدو.

وأكدت المصادر أنه سيتم نقلى الجرحى الى مستشفيات بالمملكة العربية السعودية لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللازمة، والتي تمثل بادرة إنسانية نابعة من التزام التحالف الأخلاقي والقانوني بعملياته العسكرية.

وأشارت مصادر مطلعة من منطقة سقوط الطائرة إلى أن الميليشيا الحوثية تستخدم المدنيين كدروع بشرية.

وكان المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أكد اليوم السبت، سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية بمنطقة العمليات، ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية.

وقال العقيد المالكي، إنه عند الساعة (23:45) من مساء أمس الجمعة، الموافق (14 فبراير 2020م) سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني.

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وأشار إلى أنه تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية.

وأضاف العقيد المالكي بأنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ، وسوف يتم إحالة الوثائق كافة المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

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