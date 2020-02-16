«الجمارك» ترفض دخول أكثر من 954 ألف منتج مستورد إلى البلاد

أعلنت الجمارك السعودية، اليوم السبت، إعادة أكثر من 945 ألف منتج، مخالف لمواصفات كفاءة الطاقة القياسية.

وفي بيان لها، قالت الجمارك: تم إعادة أكثر من 882 ألف منتج من الأجهزة الكهربائية، و36 ألف إطار سيارات، لعدم مطابقتها المواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة، مشيرة إلى أن هذه المنتجات المعاد تصديرها، شملت (أجهزة تكييف، غسالات، نشافات، ثلاجات، إنارة، إطارات).

وبلغت منتجات الإنارة التي تم إعادة تصديرها، 684 ألفًا و147 منتجًا، فيما بلغت أجهزة (الغسالات والثلاجات، والسخانات، والنشافات) 173 ألفًا، و633 منتجًا، وبلغ مجموع المكيفات 25 ألف مكيف.

وأكدت الجمارك، أن هذه الجهود المبذولة، تأتي في إطار التعاون والتنسيق المتواصل الذي يجمع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ووزارة الصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والجودة؛ حيث تمثل هذه الشراكة منظومة عمل متكاملة، تسعى لضمان دخول السلع المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، والتي تأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة.

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وأوضحت الجمارك، أن تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى بلد المصدر.

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