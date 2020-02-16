«الجوازات» تطلق خدمة خاصة بالعمالة الوافدة والمقيمين وأصحاب المنشآت

أعلنت إدارة الجوازات، اليوم السبت، إطلاق خدمة الكترونية جديدة، تحت مسمى «طلب تقرير مقيم»، تهم العمالة وأصحاب المنشآت على حد سواء.
ونشرت الجوازات «إنفوجرافًا»، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، جاء فيه: تمكن هذه الخدمة من إصدار تقرير عن أحد العمالة لدى أصحاب العمل، لتقديمه إلى الجهات الرسمية.
وأشارت الجوازات، إلى أن التقرير يحتوي على البيانات الشخصية الأساسية ومعلومات الجواز، والتأشيرات للمقيم، إضافة إلى معلومات أفراد الاسرة.
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