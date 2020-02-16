أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة.. الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن طقس غد الأحد- هطول أمطار رعدية على مناطق «الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والمدينة المنورة، والقصيم» والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض.

وفي بيان لـ«هيئة الأرصاد» عبر موقعها الإلكتروني، أشارت إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية، وإلى ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق «الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة، والرياض».

وفيما يتعلق بحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضحت «هيئة الأرصاد» أنها ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وأن موجه يرتفع مترًا ونصفًا إلى مترين ونصف، وأن حالته متوسطة الموج.

أما الخليج العربي، فرياحه السطحية ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه يُقدَّر من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالته متوسطة الموج.

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