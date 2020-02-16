للشركات أو المؤسسات.. إتاحة الحصول على السجل التجاري باللغة الإنجليزية إلكترونيًّا

أطلقت وزارة التجارة والاستثمار خدمة جديدة لحاملي السجل التجاري تُمكِّنهم من الحصول على السجل التجاري باللغة الإنجليزية، سواء للشركات أو المؤسسات، فوريًّا؛ تيسيرًا لعمليات الاستثمار الخارجي، وتسهيلًا للعمل التجاري.

وتأتي هذه الخطوة دعمًا من الوزارة لقطاع الأعمال، وتعزيزًا لمبادرات التحوُّل الرقمي، بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، بجانب تمكين القطاع الخاص ورفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل الوزارة للمساهمة في نمو الأعمال.

يُذكر أن السجلات التجارية كانت تمر بمراحل عديدة تبدأ بالترجمة اليدوية في المكاتب المعتمدة خارج الوزارة قبل اعتمادها من الوزارة ليتم العمل بها، ثم أتاحت الخدمة الجديدة الحصول على السجل باللغة الإنجليزية بأسلوب إلكتروني وفوري.

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار حاملي السجلات التجارية والراغبين في الاستفادة من الخدمة؛ إلى الدخول على الموقع الإلكتروني E.mci.gov.sa والاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة من الوزارة.

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