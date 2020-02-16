«روحي هوى السودة».. رواد «تويتر» يتغنَّون بجمال أبها عروس الجبل

تصدَّر هاشتاق «أبها» قائمة الأعلى تداولًا (ترند) بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بمئات المنشورات التي تتحدث عن جمال المدينة الجبلية التي تقع جنوب غرب السعودية.

وتغنى رواد «تويتر» بجمال المدينة السياحية؛ لما تتميز به من طقس رائع في كل فصول السنة، مستعينين بمقاطع فيديو وصور حديثة، وعبارات شعرية تحكي عن أبها، وجمعها كافة المقومات السياحية من مناخ جيد وآثار ومزارات.

وسجل مئات المدونين إعجابهم بالمدينة؛ إذ يقول حساب عبدالله الاستثنائي: «وهل يُلامُ المرءُ في حُب أبها عشق الجنوب وجنتها لا ينتهي»، فيما يضيف حساب فوز العسيري: «سيبقى حُسْنُ صُنعكَ حين تفنى، وَيُدْفَنُ حسن وجهكَ في الرِّمالِ».

ويقول مغرد: «ما سموها أبها البهية من فراغ ..يا هنيا لكم يا أبها في أجوائكم الجميلة طوال السنة.. الله يسعدكم ويهنيكم فيها».

مناخ مدينة أبها معتدل.. والسبب!

وأبها هي المقر الإداري وعاصمة منطقة عسير، تقع على جبال الحجاز، يجاورها من الشرق والشمال الشرقي محافظة خميس مشيط، ومن الشمال الغربي محافظة النماص، ومن جهة الغرب والجنوب الغربي محافظة محايل عسير، ومحافظة رجال ألمع.

وتتميز المدينة باعتدال مناخها وارتفاعها الكبير عن سطح البحر، ولها عدة مسميات؛ لما تتميز به من مقومات طبيعية، وتسمى «عروس الجبل» و«سيدة الضباب» و«أبها البهية».

وتستقبل مدينة أبها التيارات الدافئة القادمة من المحيط الأطلسي إلى إفريقيا ثم إلى البحر الأحمر، ثم تتجه إلى أبها وتزودها بهواء دافئ في كلا فصلي الربيع والصيف. أما في فصل الشتاء فتستقبل رياحًا موسمية قادمة من روسيا عابرة لبحر القزوين، مزودةً أبها بتيارات باردة، ثم تمر إلى الخليج العربي متجهةً إلى الجنوب لتتقابل مع تيارات المحيط الهندي القادمة من شرق إيران إلى غربها، وتغير اتجاهها لتصطدم في آخر المطاف بغرب سلسلة جبال الحجاز.

أبرز المناطق السياحية في أبها

تتميز مدينة أبها بكونها مزارًا سياحيًّا للسعوديين والمقيمين بالمملكة ولمحبي السياحة الطبيعية والأثرية؛ حيث يوجد فيها معالم سياحية، على رأسها قلعة أبو خيال الأثرية، وقلعة شمسان، وقلعة الدقل التاريخية.

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كما يوجد متحف ألمع للتراث، وقرية المفتاحة، ومركز الملك فهد الثقافي، وقصر الملحة، وقصر شدا الأثري، وعدد من الأسواق الشعبية التي تتميز بها، وأبرزها سوق الثلاثاء، وسوق ربوع آل يزيد، وسوق سبت بني رزام، وسوق الجمعة - الواديين.

فنانون تغنَّوا بجمال أبها البهية

ويعد المغني والملحن طلال مداح من أجمل من غنى ولحَّن لعروس الجبل، وقد استعان مدونو تويتر بأغنيته مُركَّبةً على مقاطع فيديو وصور للمدينة، وهي أغنية «شفت أبها» للشاعر المصري أحمد رجب، وتقول كلماتها: «لا تلوموني في هواها.. قبل ما تشوفوا بهاها.. هي بس اللي هويتها.. قلبي ما يعشق سواها.. قلبي حبك والله يا أبها.. أنت أجمل من الخيال ..شفت نورها عند بابها.. قلبي حن للجمال».

ومن الأغاني عن جمال المدينة السياحية «يا عروس الربى» التي غناها الفنان محمد عبده، وأغنية «روحي هوى السودة» للشاعر بدر بن عبدالمحسن وغناء عبادي الجوهر، وأغنية «يا سحايب سراة أبها» من كلمات الأمير خالد الفيصل، و«الهوى جنوبي» من كلمات نجديَّة، وأغنية «بين أبها وبيني» التي غناها عبادي الجوهر.

شعراء عرب تحدثوا عن أبها

لم يكن الشعراء السعوديون هم الوحيدين الذين تغنَّوا بجمال عروس الجبل، بل نسج شعراء يمنيون أبياتًا في المدينة، منهم الفنان اليمني محمد مرشد ناجي في رائعة «يا أبها أنتِ وأنا»، والفنان اليمني فيصل علوي: «جميلة أنتِ يا أبها جميلة».

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