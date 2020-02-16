وزير الخارجية يستعرض مع مسؤول أوروبي القضايا المشتركة

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بمدينة ميونخ، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوسيب بوريل؛ وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونخ للأمن.
جرى خلال الاستقبال مناقشة العلاقات الثنائية واستعراض القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.
كما استقبل وزير الخارجية، نظيره بجمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش، وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب.
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