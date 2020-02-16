أظهر مقطع فيديو، قيام مجموعة من الأشخاص بسرقة الملابس المستعملة من داخل أحد أحياء مدينة الرياض.
وفي المقطع تتوقف سيارة فارهة، ذات دفع رباعي، أمام أحد الصناديق المخصصة لوضع الملابس المستعملة، تمهيدًا لتوزيعها على المحتاجين، فيما قام أحد مستقلي السيارة بالدخول عبر فتحة صندوق جمع الملابس، وإخراج ما به ووضعها داخل السيارة. وبعد الانتهاء من العملية قام قائد المركبة بالتحرك وجواره السارق.
ولم يتسنّ لـ«عاجل» التأكد من صحة المقطع ولا ملابسات تصويره.
اقرأ أيضًا:
أول عملية من نوعها بالمملكة.. تفجير صراف باستخدام الغاز وسرقة مبلغ مالي كبير بالسلي
شرطة الرياض تطيح بـ9 متهمين بجرائم سرقة معدات كهربائية ومواد بناء
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مستقلو سيارة فارهة بالرياض يسرقون ملابس مستعملة من أحد الصناديق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.