شاهد.. مستقلو سيارة فارهة بالرياض يسرقون ملابس مستعملة من أحد الصناديق

أظهر مقطع فيديو، قيام مجموعة من الأشخاص بسرقة الملابس المستعملة من داخل أحد أحياء مدينة الرياض.

وفي المقطع تتوقف سيارة فارهة، ذات دفع رباعي، أمام أحد الصناديق المخصصة لوضع الملابس المستعملة، تمهيدًا لتوزيعها على المحتاجين، فيما قام أحد مستقلي السيارة بالدخول عبر فتحة صندوق جمع الملابس، وإخراج ما به ووضعها داخل السيارة. وبعد الانتهاء من العملية قام قائد المركبة بالتحرك وجواره السارق.

ولم يتسنّ لـ«عاجل» التأكد من صحة المقطع ولا ملابسات تصويره.

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