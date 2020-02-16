التحالف: عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة التورنيدو

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إنه تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية.
وصرّح العقيد المالكي، أنه وإلحاقًا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية، فقد تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة.
وأضاف العقيد المالكي بأنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ، وسوف يتم إحالة الوثائق كافة المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.
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