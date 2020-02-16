«بلدية الخرج» تُنهي خدمات عمالة تابعة لأحد مقاولي النظافة

أنهت بلدية محافظة الخرج خدمات عمالة تابعة لأحد مقاولي النظافة، بعد تعدِّيهم على بعض الممتلكات في إحدى المخططات السكنية؛ وذلك عقب انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُبين الاعتداء على الممتلكات العامة.

ووجهت «بلدية الخرج» مقاول النظافة بإنهاء خدمات العمالة والمشرف عليهم، وتأمين البدلاء، بالإضافة إلى إنذار المقاول وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في اللوائح الجزائية بعقده.

وأكدت «بلدية الخرج» التزامها بمحاسبة كل من يتجاوز الأنظمة أو يقصر في أداء عمله، مُشددةً على أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة؛ حفاظًا على ممتلكات أهالي المحافظة وسلامتهم وراحتهم.

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