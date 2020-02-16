أنهت بلدية محافظة الخرج خدمات عمالة تابعة لأحد مقاولي النظافة، بعد تعدِّيهم على بعض الممتلكات في إحدى المخططات السكنية؛ وذلك عقب انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُبين الاعتداء على الممتلكات العامة.
ووجهت «بلدية الخرج» مقاول النظافة بإنهاء خدمات العمالة والمشرف عليهم، وتأمين البدلاء، بالإضافة إلى إنذار المقاول وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في اللوائح الجزائية بعقده.
وأكدت «بلدية الخرج» التزامها بمحاسبة كل من يتجاوز الأنظمة أو يقصر في أداء عمله، مُشددةً على أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة؛ حفاظًا على ممتلكات أهالي المحافظة وسلامتهم وراحتهم.
اقرأ أيضًا:
بلدية الخرج تصادر 3 آلاف منتج منتهي الصلاحية بمولات السيح
كانت هذه تفاصيل خبر «بلدية الخرج» تُنهي خدمات عمالة تابعة لأحد مقاولي النظافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.