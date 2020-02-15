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أرامكو تتخذ إجراءات جديدة بشأن مراجعة أسعار البنزين

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 15 فبراير 2020

صورة ارشيفية

أعلنت شركة "أرامكو" مراجعة أسعار البنزين شهريا، ابتداء من شهر فبراير الجاري، بعدما كان ذلك يتم بصورة ربع سنوية.

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وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية، فإن بنزين 91 سعره 1.55 ريال لكل لتر، بينما بنزين 95 سعره 2.11 ريال لكل لتر.

وقالت الصحيفة إن شركة أرامكو السعودية، وضعت تلك الأسعار ابتداء من، غد الأحد 16 فبراير الجاري، وأوضحت أنه "ابتداء من شهر فبراير الحالي ستكون فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلا من ربع سنوية".

وقالت: "سيكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه".

وأشارت الصحيفة إلى أن "أرامكو" أوضحت أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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