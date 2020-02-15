السعودية | تأهل ٤ موهوبات من تعليم جدة لتمثيل المملكة في ” أنتل آيسف ” بأمريكا

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الرياض

تأهل ٤ طالبات موهوبات من ‎تعليم جدة للمشاركة وتمثيل المملكة في المعرض الدولي للعلوم ( أنتل آيسف ) بالولايات المتحدة الأمريكية بعد أن حصدن المركزين الرابع والخامس في نهائي منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي أبداع ٢٠٢٠ الذي اختتم بالرياض اليوم السبت .

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وقدم المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي التهاني للطالبات الموهوبات على هذا الإنجاز كما هنأ أسرهن مثمنا جهود مدارسهن ومعلماتهن و إدارة الموهوبات بتعليم جدة وكافة منسوباتها التي أثمرت عن تحقيق الطالبات لهذه المراكز المتقدمة متمنيا لهن التوفيق في تمثيل الوطن خير تمثيل.

وجاءت ابتكارات موهوبات تعليم جدة المتأهلة لتمثيل الوطن في معرض أنتل آيسف بأمريكا في مجال العلوم والبيئة للطالبتين دان محمد اليافعي، و ثراء طارق الدباغ من ثانوية الموهوبات مقررات وفي مجال الفيزياء والفلك للطالبة لانا فهد العباسي من الثانوية ١٨ وفي مجال الكيمياء للطالبة زينة طارق ميمني من ثانوية دار الهدى .