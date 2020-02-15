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فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الأخوية مع وزير خارجية الكويت
متابعات الخليج 365 – واس
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية دولة الكويت الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونخ للأمن.
وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة المواضيع والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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