اخبار السعوديه

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الأخوية مع وزير خارجية الكويت

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الأخوية مع وزير خارجية الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-15

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الأخوية مع وزير خارجية الكويت

متابعات الخليج 365 – واس 

Advertisements

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية دولة الكويت الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونخ للأمن.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة المواضيع والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تابعنا على 7713fba583.jpg تواصل معنا علىf77790be9f.jpg

شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الأخوية مع وزير خارجية الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا