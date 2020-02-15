- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم مراجعة شهرية لـ أسعار الوقود والتطبيق 11 من كل شهر ميلادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مراجعة شهرية لـ أسعار الوقود والتطبيق 11 من كل شهر ميلادي
متابعات الخليج 365 – الرياض
أعلنت شركة أرامكو أنه سيكون هناك مراجعة الدورية لأسعار البنزين بشكل شهري، بدلًا عن الربع سنوي ابتداءً من شهر فبراير 2020م.
وأوضحت أرامكو أن التعديل سيكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق في صباح اليوم الحادي عشر.
وأعلنت أرامكو، مساء اليوم، أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من يوم 22 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 16 فبراير 2020م ستكون لبنزين 91: 1.55 ريال لكل لتر وبنزين 95: 2.11 ريال لكل لتر.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر مراجعة شهرية لـ أسعار الوقود والتطبيق 11 من كل شهر ميلادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.