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مراجعة شهرية لـ أسعار الوقود والتطبيق 11 من كل شهر ميلادي

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2020-02-15

مراجعة شهرية لـ أسعار الوقود والتطبيق 11 من كل شهر ميلادي

متابعات الخليج 365 – الرياض 

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أعلنت شركة أرامكو أنه سيكون هناك مراجعة الدورية لأسعار البنزين بشكل شهري، بدلًا عن الربع سنوي ابتداءً من شهر فبراير 2020م.

وأوضحت أرامكو أن التعديل سيكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق في صباح اليوم الحادي عشر.

وأعلنت أرامكو، مساء اليوم، أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من يوم 22 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 16 فبراير 2020م ستكون لبنزين 91: 1.55 ريال لكل لتر وبنزين 95: 2.11 ريال لكل لتر.

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