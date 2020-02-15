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مقتل 15 طفلا جراء حريق بملجأ في هايتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - هايتي

لقي 15 طفلا على الأقل حتفهم، إثر اندلاع حريق في ملجأ في هايتي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وتردد أن خدمات الطوارئ استغرقت نحو ساعة للوصول إلى الحريق الذي اندلع في منطقة «كينسكوف» جنوب مدينة بورت أو برنس عاصمة هايتي.

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وقال صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف» إنه كان هناك رضع وأطفال صغار بين القتلى.

وذكرت صحيفة «لو نوفيلست» أن الحريق أسفر أيضا عن إصابة عدد آخر من الأطفال.

وكتب رئيس هايتي جوفينيل مويس على موقع تويتر «أشعر بألم عميق بسبب وفيات الأطفال في الملجأ».