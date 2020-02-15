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مقتل 15 طفلا جراء حريق بملجأ في هايتي

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مقتل 15 طفلا جراء حريق بملجأ في هايتي
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - هايتي

لقي 15 طفلا على الأقل حتفهم، إثر اندلاع حريق في ملجأ في هايتي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وتردد أن خدمات الطوارئ استغرقت نحو ساعة للوصول إلى الحريق الذي اندلع في منطقة «كينسكوف» جنوب مدينة بورت أو برنس عاصمة هايتي.

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وقال صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف» إنه كان هناك رضع وأطفال صغار بين القتلى.

وذكرت صحيفة «لو نوفيلست» أن الحريق أسفر أيضا عن إصابة عدد آخر من الأطفال.

وكتب رئيس هايتي جوفينيل مويس على موقع تويتر «أشعر بألم عميق بسبب وفيات الأطفال في الملجأ».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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