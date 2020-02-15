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جرارات المزارعين تشل مدينة بلنسية الإسبانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ بلنسية

تظاهر آلاف المزارعين الإسبان في مدينة بلنسية شرق إسبانيا مستخدمين نحو 900 جرار، في إطار الاحتجاجات المستمرة على تراجع أسعار المنتجات الزراعية.

وقال متحدثون باسم منظمي الاحتجاجات إن نحو 10 آلاف شخص شاركوا في الاحتجاجات، والتي تعد «أحد أكبر الاحتجاجات في تاريخ المزارعين (الإسبان)».

كما نظمت مظاهرات في مدن إسبانية أخرى في الأندلس وكتالونيا.

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ويقول المتظاهرون إن هناك أزمة وجودية في القطاع.

وكان المئات من المزارعين احتجوا على انخفاض أسعار المنتجات الزراعية بقيادة جراراتهم إلى وزارة الزراعة في مدريد الأسبوع الماضي.

وطالب المزارعون الحكومة بضرورة وضع محنتهم في مقدمة أولوياتها.

وحمل المزارعون ملصقات ولافتات كتبوا عليها «هيا ننقذ المزارعين» و»من سيعطيكم الطعام غدا؟».