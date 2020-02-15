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عاصفة قوية تلغي مئات الرحلات في بريطانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - لندن

أكدت شركتا «ايزي جت» و»بريتش إيرويز» البريطانيتان للطيران أمس إلغاء مئات من الرحلات مطلع الأسبوع، مما سيضر 10 آلاف مسافر، بسبب عاصفة قوية من المتوقع أن تضرب بريطانيا.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة «دينيس» من المحتمل أن تجلب أمطارا غزيرة ورياحا قوية، ويمكن أن تواجه مئات المنازل خطر الفيضانات.

ومن المتوقع أن يضر ذلك بالرحلات عبر السكك الحديدية والطرق، وهناك أيضا مخاطر من انقطاع التيار الكهربائي.

وتضرب العاصفة بريطانيا بعد أسبوع من العاصفة «سيارا» التي تسببت في فوضى وتأجيل الرحلات.

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ومن المتوقع أن تكون مناطق شمال إنجلترا وجنوب شرق إنجلترا وويلز الأكثر تضررا.

وكانت عاصفة سيارا ضربت أنحاء متفرقة من شمال أوروبا، مما تسبب في إلغاء رحلات جوية وتعليق خدمات القطارات، وسط هبوب رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة.

وفي بريطانيا، جرى إلغاء عشرات الرحلات وقلصت شركات السكك الحديدية من جداولها الزمنية، وسط هبوب رياح بلغت سرعتها 150 كلم في الساعة.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 10 آلاف أسرة في بريطانيا وأيرلندا.

وفي اسكتلندا أصيب ثلاثة أشخاص، إثر انهيار سقف حانة بسبب العاصفة.