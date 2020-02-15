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تراجع معدل جرائم القتل بالبرازيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ريودي جانيرو

تراجع معدل جرائم القتل في البرازيل بنسبة 19%، ليصل إلى 41,635 عام 2019 مقارنة بالعام السابق 2018، حسبما أفادت بيانات سنوية أصدرها مركز مراقبة العنف التابع لمجموعة «جلوبو» أمس الأول.

ويعد معدل جرائم القتل المسجل عام 2019 هو أقل معدل تشهده البلاد منذ عام 2007، عندما بدأت المجموعة الإعلامية في تجميع البيانات مع جامعة ساوبولو والمنتدى البرازيلي للأمن العام.

ويرجع هذا الانخفاض إلى تبني برامج لمنع الجرائم وتحسين التعاون بين قوات الأمن والنظام القضائي وتحسين نظام السجون، ومع ذلك لا تزال البرازيل واحدة من أعنف دول العالم.