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4 موهوبات من تعليم جدة يمثلن المملكة في أنتل آيسف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

تأهلت 4 طالبات موهوبات من تعليم جدة للمشاركة وتمثيل المملكة في المعرض الدولي للعلوم «أنتل آيسف» بأمريكا، بعد أن حصدن المركزين الرابع والخامس في نهائي منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2020) الذي اختتم بالرياض أمس.

وجاءت ابتكارات موهوبات تعليم جدة المتأهلة لتمثيل الوطن في معرض أنتل آيسف بأمريكا في مجال العلوم والبيئة للطالبتين دان اليافعي، وثراء الدباغ من ثانوية الموهوبات مقررات، وفي مجال الفيزياء والفلك للطالبة لانا العباسي من الثانوية 18، وفي مجال الكيمياء للطالبة زينة ميمني من ثانوية دار الهدى.