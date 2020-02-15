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مشجعون يساعدون في القبض على مقلد أصوات القرود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

شهدت مباراة كرة قدم بألمانيا أمس الأول إلقاء القبض على مشجع بسبب ترديد هتافات عنصرية، وذلك بعد أن قدم مجموعة من المشجعين مساعدتهم للتعرف على هويته.

وجاء ذلك خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين فريقي مونستر وفورزبيرجر في المرحلة الـ24 من دوري الدرجة الثالثة الألماني لكرة القدم.

وذكر نادي مونستر عبر موقعه على الانترنت أن الرجل قام بتقليد أصوات القرود خلال وجوده بالمدرجات، وذلك بغرض الإساءة للمدافع ليروي كوادوو لاعب فورزبيرجر.

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وأوضح النادي أن مشجعين آخرين ساعدوا أفراد الأمن بالاستاد في تحديد هوية ذلك المشجع، الذي جرى إخراجه من الاستاد وإلقاء القبض عليه، وسط احتفالات من جانب المشجعين.

وذكرت مجلة «دير شبيجل» الإخبارية عبر موقعها على الانترنت أن المشجع سيواجه تهمة خطاب الكراهية.

وقال المدافع كوادوو «لم أتخيل أن يحدث لي شيء كهذا، لكنني أشكر نادي مونستر على رد فعله».

أما المدير الفني لفريق فورزبيرجر، مايكل شيله، فقد صرح في المؤتمر الصحفي عقب المباراة بأن ما فعله مشجعو مونستر كان رائعا، بينما قال قائد الفريق سيبستيان شوبان عبر تويتر «أتمنى ألا يتم السماح له بحضور مباراة كرة قدم مجددا».

وجاء ذلك بعد 10 أيام من الأحداث العنصرية التي شهدتها مباراة فريقي الدرجة الأولى شالكه وهيرتا برلين، حيث وجه مشجعون لفريق شالكه إساءات عنصرية للاعب هيرتا برلين جوردان توروناريجا خلال مباراة الفريقين بكأس ألمانيا، وعوقب شالكه بغرامة مالية قيمتها 50 ألف يورو (54 ألفا و200 دولار) من قبل الاتحاد الألماني.