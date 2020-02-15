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سقوط ليون أمام أتلتيكو سان لويس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مكسيكو سيتي

تلقى ليون هزيمة بعد 3 انتصارات متتالية وخسر أمام أتلتيكو سان لويس 1 - 3 صباح أمس، ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري المكسيكي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل موناركاس موريليا مع تيخوانا 1 - 1.

ورفع أتلتيكو سان لويس رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ليون عند 12 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام بوماس أونام، ونقطتين أمام خواريز وكلوب أمريكا، وقد بات مهددا بفقدان الصدارة خلال منافسات المرحلة نفسها.

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وتقدم أتلتيكو سان لويس بهدف سجله نيكولاس إيبانيز من ضربة جزاء في الدقيقة 25، ثم أدرك ليون التعادل بهدف للاعب ليوناردو راموس في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني حسم أتلتيكو سان لويس المباراة لصالحه بهدفين سجلهما نيكولاس إيبانيز وجيرمان بيرتيرامي في الدقيقتين 51 و61.

وتعادل موناركاس موريليا مع تيخوانا 1-1 ليرفع الأول رصيده إلى خمس نقاط في المركز الـ14 مقابل 6 نقاط لتيخوانا في المركز الـ13.

وتقدم موناركاس موريليا بهدف سجله فيرناندو أريستجويتا في الدقيقة 44 ثم تعادل تيخوانا بهدف سجله بريان أنجولو من ضربة جزاء في الدقيقة 77.