الرس يحقق كأس سلة الكراسي المتحركة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ عرعر
اختتم دوري الدرجة الأولى لكرة السلة على الكراسي المتحركة أمس بطولته والتي استضافها مكتب هيئة الرياضة بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بمدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في عرعر.
وحقق نادي الرس للإعاقة كأس دوري الدرجة الأولى لكرة السلة على الكراسي المتحركة، فيما حل نادي الجوف للإعاقة ثانيا، ونادي المدينة المنورة ثالثا في البطولة.
وشاركت في البطولة كل من أندية القصيم والجوف والطائف والمدينة المنورة والرس.
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