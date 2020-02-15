اخبار السعوديه

الرس يحقق كأس سلة الكراسي المتحركة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

الرس يحقق كأس سلة الكراسي المتحركة
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - واس _ عرعر

اختتم دوري الدرجة الأولى لكرة السلة على الكراسي المتحركة أمس بطولته والتي استضافها مكتب هيئة بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بمدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد في عرعر.

وحقق نادي الرس للإعاقة كأس دوري الدرجة الأولى لكرة السلة على الكراسي المتحركة، فيما حل نادي الجوف للإعاقة ثانيا، ونادي المدينة المنورة ثالثا في البطولة.

وشاركت في البطولة كل من أندية القصيم والجوف والطائف والمدينة المنورة والرس.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرس يحقق كأس سلة الكراسي المتحركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا