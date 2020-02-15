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منصور بن محمد رئيسا لمجلس دبي الرياضي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ دبي أصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم أمس مرسوما بتعيين منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسا لمجلس دبي الرياضي. وذكر الحساب الرسمي لمجلس دبي الرياضي في موقع تويتر «محمد بن راشد يصدر بصفته حاكما لإمارة دبي، المرسوم رقم 5 لسنة 2020 بتعيين منصور بن محمد رئيسا لمجلس دبي الرياضي». وأضاف المجلس «شكرا حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على قيادة مجلس دبي الرياضي خلال 15 عاما».



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