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اختتام ذهبية المبارزة بالخبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

اختتمت أمس بطولة الجولة الذهبية للمبارزة تحت 11 و15 عاما، على صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

وتوج نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة عامر المبيض الفائزين في الأسلحة الثلاثة (الابيه والسايبر والشيش)، ففي منافسات سلاح المبارزة تحت 11 عاما حصل فهد فاضل (الجزيرة) على المركز الأول، وحقق عبدالكريم الونيس (مدارس الرياض) المركز الأول في سلاح الشيش، فيما نال مشعل الوهراني المركز الأول في سلاح السايبر.

وفي منافسات تحت 15 عاما حصل إبراهيم الهديب (مدارس الرياض) على المركز الأول في سلاح الشيش، وحقق أحمد دربي (النهضة) المركز الأول في سلاح المبارزة، في حين توج علي الهاشم (العمران) بذهبية منافسات سلاح السايبر.