شكرا لقرائتكم خبر

كايلو يخطف لقب الجولة الثانية للدرفت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

حصل المتسابق سلطان كايلو على لقب الجولة الثانية لفئة المحترفين من بطولة السعودية تويوتا للدرفت، التي أقيمت أمس في جدة، فيما حل في المركز الثاني زكريا سلوان، والذي كان قد حقق المركز الأول بالجولة الأولى بالرياض، وتلاهما مشاري الحربي في المركز الثالث.

وأقيمت البطولة علي حلبة «ذا تراك» تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشهدت منافسة مثيرة بمشاركة نخبة من أبطال الدرفت.

يذكر أن الجولة الثانية للمحترفين انطلقت بمحاولتين لكل سائق، مرحلة تجريبية للتعرف على مسار الحلبة ثم مرحلة أولى تأهيلية إلى المنافسة الأخيرة بين السائقين لمعرفة من هو بطل الجولة الثانية.