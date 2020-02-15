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الشباب والهلال بطلا التايكوندو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض حقق فريق التايكوندو بنادي الشباب لقب بطولة التايكوندو للأندية أبطال المناطق لدرجة الناشئين برصيد 481 نقطة، وحل فريق الفرع وصيفا (471 نقطة)، وأبها ثالثا (441 نقطة)، والسلام رابعا (329 نقطة)، ونال الاتفاق كأس الفريق المثالي، و لاعب الفرع جمعان الدوسري جائزة أفضل لاعب في البطولة. وعلى صعيد البراعم، حقق الهلال كأس البطولة برصيد 697 نقطة، وحل الشباب وصيفا (470)، والعدالة ثالثا (371)، ووج رابعا (20)، ونال فريق العمران كأس الفريق المثالي، فيما حصل لاعب وج أحمد دغريري على جائزة أفضل لاعب في البطولة. وتوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للعبة محمد الوبران أفضل 3 حكام في البطولة، وهم عبدالله آل حشاش وفاضل الدار وعلي جوهر.



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