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دورة للحكام المستجدين لكرة الطائرة بتبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - تبوك

ينظم الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بالرياض اليوم، دورة للحكام المستجدين للكرة الطائرة، يحاضر فيها الحكم الدولي محمد الحناكي، بمدينة الملك خالد الرياضية بتبوك.

وأوضح رئيس لجنة الحكام الفرعية بالمنطقة عبدالله الفيفي أن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة مهتم بإعداد جيل جديد من الحكام الوطنيين، للمساهمة في تطوير كرة الطائرة بالمملكة، مشيرا إلى أن الدورة التي تستمر 10 أيام تشتمل على دراسة القانون النظري والعملي لكرة الطائرة، وإصابات الملاعب، وتنظيم الإدارة، وعلم النفس الرياضي.