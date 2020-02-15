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حظر استيراد "التوك توك"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية لاستيراد الدراجات الآلية. وحظرت اللائحة استيراد 4 أنواع، بينها الدراجات الآلية ثلاثية العجلات «التوك توك».

وصنفت اللائحة الدراجات إلى: نارية، وآلية كهربائية مدفوعة بمحرك احتراقي داخلي أو كهربائي أو من مصدر طاقة أخرى، وكل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة لنقل الأشخاص أو الأشياء.

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وألزمت المورد عند استيراد الدراجات الآلية والنارية باستيفاء أداء المكابح، ومنع الضوضاء، وانبعاثات العادم، والثبات والسرعة القصوى، وضغط خزان الوقود، والقفل ضد السرقة.

وتخضع الدراجات النارية والآلية إلى نظام المرور والفحص الفني الدوري والتأمين، مع إلزام سائقيها بوسائل الحماية والوقاية.

الدراجات المحظورة: