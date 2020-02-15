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العلم السعودي يظهر للمرة الأولى قبل 280 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة وثقت دارة الملك عبدالعزيز أربع مراحل مرت بها العناصر الدلالية للعلم السعودي، وذلك منذ ظهوره للمرة الأولى قبل أكثر من 280 عاما، في (1744م - 1157هـ)، وأشارت إلى أن العلم السعودي مر بأربع مراحل متعددة وصولا إلى شكله الحالي، وذلك بحسب موقعها الرسمي على تويتر. Advertisements من أسماء العلم السعودي البيرق

اللواء

الراية عناصره الدلالية كلمة التوحيد

السيف المسلول مراحل مر بها العلم السعودي الأولى: 1744 - 1890م (1157 - 1309هـ) اعتمد العلم السعودي بكلمة التوحيد في الدولة السعودية الأولى والثانية

الثانية: في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، أضيف سيفان متقاطعان

الثالثة: استبدال السيفيين المتقاطعين بسيف مسلول في الأعلى

الرابعة: أصبح السيف المسلول تحت كلمة التوحيد



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