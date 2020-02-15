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محمد بن مسعود - الدمام - وصلت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى دبي وذلك استعدادًا لملاقاة شباب أهلي دبي، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا مساء الاثنين.
وأجرى الهلال تدريباته في الرياض قبل السفر إلى دبي والتي تخللها تدريبات الكرات العرضية والجمل التكتيكية ومناورة فنية.
في المقابل واصل محمد الشلهوب لاعب خط الوسط تدريباته وفق برنامجه التأهيلي المعد مسبقًا.الهلال شباب أهلي دبي دوري أبطال آسيا
الهلال يصل دبي .. والشلهوب يواصل التأهيلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-15
وصلت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى دبي وذلك استعدادًا لملاقاة شباب أهلي دبي، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا مساء الاثنين.
وأجرى الهلال تدريباته في الرياض قبل السفر إلى دبي والتي تخللها تدريبات الكرات العرضية والجمل التكتيكية ومناورة فنية.
في المقابل واصل محمد الشلهوب لاعب خط الوسط تدريباته وفق برنامجه التأهيلي المعد مسبقًا.
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
10:57 PM
وصلت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى دبي وذلك استعدادًا لملاقاة شباب أهلي دبي، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا مساء الاثنين.
وأجرى الهلال تدريباته في الرياض قبل السفر إلى دبي والتي تخللها تدريبات الكرات العرضية والجمل التكتيكية ومناورة فنية.
في المقابل واصل محمد الشلهوب لاعب خط الوسط تدريباته وفق برنامجه التأهيلي المعد مسبقًا.
، الهلال يصل دبي .. والشلهوب يواصل التأهيل ،
المصدر : الخليج 365
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