، "الصحة العالمية" تحذر: تفشي "كورونا" لايزال على أشده في الصين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "تيدروس" أعرب عن قلقه من تزايد عدد الإصابات

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم (السبت)، من أن تفشي فيروس كورونا ما زال يمثل حالة طوارئ بالنسبة للصين ولا يمكن تحديد أين سينتشر الوباء.

وذكر "تيدروس" في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، أن الإجراءات التي اتخذتها الصين لإبطاء انتشار الفيروس شجعته، ولكنه ما زال يشعر بقلق من تزايد عدد الحالات، وفقًا لـ"رويترز".

وأعلن مسؤولون فرنسيون في وقت سابق اليوم أن سائحًا صينيًا مسنًا كان مصابًا بفيروس كورونا توفي في فرنسا ليصبح أول شخص في أوروبا ورابع شخص خارج البر الرئيسي للصين يتوفى نتيجة هذا الفيروس الذي أثار الذعر في العالم.فيروس كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية الصين