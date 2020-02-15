، "أرامكو السعودية": إعلان السعر في اليوم العاشر ميلاديًّا.. والتطبيق في اليوم الحادي عشر ،

محمد بن مسعود - الدمام - مراجعة أسعار البنزين شهريًّا

أعلنت أرامكو السعودية بأن المراجعة الدورية لأسعار البنزين سوف تكون بشكل شهري بدلاً عن الربع سنوي ابتداءً من شهر فبراير 2020م، وسيكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق في صباح الحادي عشر .

وأفادت أرامكو السعودية بأن ذلك يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.

كما أن أسعار شهر فبراير الحالي هي على النحو التالي: بنزين 91 : 1.55 ريال لكل لتر، وبنزين 95 : 2.11 ريال لكل لتر.

الجدير بالذكر أن المراجعة الدورية الشهرية عملت عليها عدة دول خليجية مثل الأمارات وعمان، وتعمل عدة دول على مراجعة البنزين بشكل يومي مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، وبشكل أسبوعي مثل كوريا الجنوبية وماليزيا.أرامكو