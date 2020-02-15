مواطن يفاجىء زوجته بهدية مميزة لحصولها على بكالوريوس في الإنجليزية (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - حرص مواطن على مكافآة زوجته بهدية مميزة واحتفالية خاصة بعد حصولها على بكالوريوس في اللغة الإنجليزية. ونشر المواطن ، ويدعي محمد المدشوش، فيديو يوثق لحظة تجهيزه لاحتفالية خاصة وتقديمه عدد من الهدايا لزوجته بعد نجاحها. وعلق المواطن على الفيديو قائلا: “حصلت على البكالوريوس في اللغة الإنجليزية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى،وهذا بعدما انتصف أصغر الأولاد في دراسته الجامعية”.

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