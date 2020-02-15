شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض تتبرأ من فقرة المدربة المُستعرضة في الشارع: «اجتهاد فردي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ردت أمانة الرياض على الفيديو الذي تم تداوله لمدربه تجري حركات رياضية بملابس رياضية كاشفة في إطار فعالية بسطة الرياض.

وقالت الأمانة :إشارة إلى الفقرة المتداولة ضمن فعالية بسطة الرياض، تود أمانةمنطقةالرياض التوضيح بأنها لم تكن من الفقرات المتفق على عرضها مسبقًا مع الجهة المشغلة، وما جرى يعد اجتهادًا فرديًا من أحد المشاركين، وتم إشعار جميع المشاركين بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين في المشاركات المقبلة.

وكانت أشارت صدى إلى الواقعة من خلال فيديو يوثق قيام المدربة بحركات رياضية ومطالبتها للمواطنات بالتفاعل معها.