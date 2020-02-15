شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مسؤول بـ«الصحة» يوضح سبب إغلاق أكبر مستشفى خاص بشمال الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال عبدالمحسن العتيبي مسؤول القطاع الخاص بوزارة الصحة:” أغلقنا أكبر مستشفى خاص شمال الطائف في قرار “تحفظي ووقائي”. وأضاف العتيبي خلال مكالمة هاتفية ببرنامج”يا هلا” أن قرار إغلاق المستشفي جاء بعدما وجدنا أن استمراره يشكل خطرا على حياة المرضى. وأوضح العتيبي أن مستشفى شمال الطائف لم يستوفي اشتراطات تجديد ترخيصة رغم المهلة التي حظي بها، لافتا إلي أن المستشفي يمثل خطر صريح على حياة المرضى خاصة في قسم النساء والولادة.

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