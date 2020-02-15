شكرا لمتابعة خبر عن المعيقل عن مقطع الحجاج الأتراك: نحن أمام «قرامطة» العصر الحديث (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق الإعلامي خالد المعيقل على مقطع الحجاج الأتراك الذين رددوا هتافات عن المسجد الأقصى في القدس خلال أدائهم مناسك العمرة.

قال المعيقل خلال برنامجه”ياهلا”:” نحن أمام “قرامطة” العصر الحديث”، لافتا:” تركيا تحلم أن تقود العالم الإسلامي، لكنها لا تعرف كيف يكون ذلك! لذلك تحاول “استفزاز الكبار”.

وأضاف المعيقل:” دائما يكون قصر النظر هو السائد في تصرفات الأتراك”، مؤكدا:” أن التروي والحكمة والبصيرة هي السائدة في تصرفات الحكومة السعودية”.

وكان معتمرون أتراك ظهروا في مقطع متداول يرددون هتاف “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، خلال سعيهم بين الصفا والمروة، في الحرم المكي.